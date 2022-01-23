الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب تسمم غذائى.. وفاة قارئ قرآن وزوجته ونجله وإصابة 9 من أفراد الأسرة بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

لقي الشيخ سيد أحمد عيسى قارئ القرآن الشهير وزوجته ونجله طبيب الأطفال مصرعهما، بينما أصيب 9 من أفراد الأسرة نتيجة حالات تسمم في قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

كان قد تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت ومديرية الأمن لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين الشيخ سيد أحمد عيسى 56 سنة وزوجته فردوس محمد زايد، ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى 38 سنة طبيب أطفال.

تم التحفظ على الجثامين داخل المنزل وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم نقل المصابين الـ9 إلى مستشفى إيتاى البارود، وجار نقلهم لمستشفى السموم بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تسمم غذائي.

بالاسكندرية البحيرة تسمم محافظة البحيرة إيتاي البارود مصرع مقريء قرأن شبرا خيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تصدر تحذيرًا جديًدا من طقس الأربعاء

الباز: عزاء أهالي الشهداء أن ندافع عن البلد ونقف أمام محاولات تخريبها

بسبب تسمم غذائى.. وفاة قارئ قرآن وزوجته ونجله وإصابة 9 من أفراد الأسرة بالبحيرة

أمم إفريقيا.. تونس إلى ربع النهائى بفوز مثير على نيجيريا

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة في برج العرب

إحالة 3 حاولوا تهريب مخدرات للجنايات في البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات