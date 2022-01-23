بسبب تسمم غذائى.. وفاة قارئ قرآن وزوجته ونجله وإصابة 9 من أفراد الأسرة بالبحيرة

لقي الشيخ سيد أحمد عيسى قارئ القرآن الشهير وزوجته ونجله طبيب الأطفال مصرعهما، بينما أصيب 9 من أفراد الأسرة نتيجة حالات تسمم في قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

كان قد تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت ومديرية الأمن لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين الشيخ سيد أحمد عيسى 56 سنة وزوجته فردوس محمد زايد، ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى 38 سنة طبيب أطفال.

تم التحفظ على الجثامين داخل المنزل وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم نقل المصابين الـ9 إلى مستشفى إيتاى البارود، وجار نقلهم لمستشفى السموم بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تسمم غذائي.