إحباط تهريب عدد من السجائر الإلكترونية عبر مطار شرم الشيخ الدولى

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أرمينيا على رحلة طائرة إير كايرو القادمة رقم اشتبه حاتم سالم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أرميني الجنسية يحمل شنطة هاند باج، نظرًا لكثرة التردد وقصر مدة السفر.

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة “X-RAY” بمعرفة محمد شلبي مأمور الفحص وأحمد حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة بمطار شرم الشيخ معتمة ومتماثلة داخل الحقائب.

وبالعرض على محمود فتحي مدير إدارة الجمرك قام بتكليف حاتم سالم وأحمد المنشاوي بتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب، بحضور سلامة محمد رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود 290 سيجارة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتقدر قيمة التعويض الجمركى المستحق حوالى 250 ألف جنيه، وقرر محمد لطفي عامر مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2022.

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونة من سيد عبد النبي ومحمد شلبي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ويوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.