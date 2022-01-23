التحالف العربى: هجوم باليستى لميليشيا الحوثى يستهدف المنطقة الصناعية فى جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن تنفيذ جماعة الحوثي الارهابية اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بمنطقة جازان في السعودية.

وأوضح التحالف العربي في بيان مساء اليوم، أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان، مشيرا إلى أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال التحالف العربي إن تقرير أولي أكد وجود إصابة طفيفة لمقيم وجار تقييم الأضرار في الموقع بأحد المسارحة في جازان مشددا على أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي.

وأشار التحالف بقيادة السعودية، إلى أن هناك تصعيدا حوثيا باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين فيما يتابع التحالف بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأكد التحالف أنه اعتراض وتدمير مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وأكد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، في وقت سابق اليوم أن استمرار الحوثيين في تهديد أمن المملكة ودول الخليج هو تهديد موجه للأمن القومي العربي، محذراً من أن عدم مبالاة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من مليشيا الحوثي، يمنح هذه المليشيا فرصة لمواصلة ممارسة جرائمها بحق دول المنطقة والشعب اليمني.

وقال المرر، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الذي عقد اليوم بمقر الجامعة في القاهرة، إن بلاده تفادت عملية إرهابية أكثر اتساعاً بفضل قواتها المسلحة التي اعترضت صاروخاً باليستيا، وكان يمكن أن تسقط ضحايا أكثر، معربًا عن شكره للدول العربية على موقفها.

وأكد المرر أن هذا التصعيد جزء من خطة جماعة الحوثي لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة برمتها بما يهدد السلم والأمن الدوليين.