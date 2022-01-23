«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة والـ11 لثورة 25 يناير.

وذكر المجلس فى نص تهنئته التي نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يسعدنى ويشرفنى أن أرفع لفخامتكم أصدق التهانى القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين به بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير".

وتابع: “تلك الذكرى الخالدة التى ضرب فيها رجال الشرطة وما زالوا أكبر النماذج فى تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه، ومواجهة الإرهاب والجريمة، حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة، من أجل عزة وكرامة وطننا الغالى وشعبنا الأبى الكريم”.

واستكمل: “إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة قادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم”.

واختتم: “ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم سيادة الرئيس بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية، كما ندعو الله أن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم فى استكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر الغالية”.