كيف تتخلص من الاكتئاب؟.. أحمد الديب يجيب في كتابه بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب "فناجين مضادة للاكتئاب.. فرصتك للتخلص من القلق والأرق وفقدان الشغف" تأليف الدكتور أحمد الديب، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

الكتاب عبارة عن مقالات حرة ويناقش فيها أحمد الديب عدة أفكار في شكل فناجين من القهوة، لكل فنجان منهم اسم معين وتتمحور تلك الأفكار حول أنه من الطبيعي مع أي شيئ عسير يمر علينا يأتينا اليسر من حيث لا نحتسب، وأنه في مقارنة الحب بالكراهية فالحب دائم الوجود ولا يمكن أن نفقد آمالنا فيه أبدا ويؤكد على أن كل ما نمر به من آلام هي مجرد زوبعة فنجان وستمر إن آمنا بذلك.

ثم يتحدث عن أهمية المسافات الأمنة وكيف يمكننا أن نقي أنفسنا من الخذلان وألم الفقدان وضرورة أن يمتلك الإنسان شعور الرضا والامتنان للأشياء والنعم والأشخاص الموجودين في حياته كي يشعر بالسعادة التي يحتاجها.

ويواصل عن مشاكلنا في الحب وكيف أن طريقة فهمنا له هي الخاطئة وأن بحث الزوجين عن الكمال، هو ما يعيق استمتاعهم بالحياة ويؤكد على فكرة أننا مسؤولون عن أفعالنا وأن من يخذلنا نحن من اخترناه وعلينا أن نتحمل النتيجة كي نتعلم فيما بعد دون أن نهرب من مجرد الفكرة.

كما أنه في التوكل على الله غنيمة والإيمان بأن كل شيء قسمة ونصيب والأمور تسير وفقا للمكتوب من قبل الله القدير ويشرح الفرق بين التسليم والاستسلام ويقول أن النجاح هو النتاج الطبيعي للجهد والمثابرة، وأنه ما دامت التجربة متاحة والمحاولات مسموح بها فلا يجب أن نتوقف أبدا عن السعي.

كما يدعو إلى ضرورة امتلاك الصفات الطيبة كالصفح عن الآخرين وعن مفهوم القوة الحقيقية في العفو عند المقدرة، وأنه لا يجب رد الاساءة بمثلها كما علمنا الدين الحنيف ويختتم بأنه هنالك ضرورة لوجودنا في الحياة وأن هنالك الكثير من المعجزات حولنا يجب أن نقدرها وأن نستفيد من الحزن ورسائله قبل السعي خلف الفرح والهرولة إليه.

أما عن أحمد الديب فهو طبيب وكاتب مصري، تخرج في كلية الطب عام 2000م، حصل علي الماجستير في الجراحة والبورد الأمريكي في جودة الرعاية الصحية أو دكتوراه إدارة الأعمال، يعمل في مجالي الطب والتدريب والمحاضرات الدولية، وله العديد من المقالات المنشورة في الصحف المصرية، صدر له كتاب "مطمئنة" عام 2020.