الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كيف تتخلص من الاكتئاب؟.. أحمد الديب يجيب في كتابه بمعرض الكتاب

كتاب فناجين مضادة
كتاب "فناجين مضادة للاكتئاب"

صدر حديثًا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب "فناجين مضادة للاكتئاب.. فرصتك للتخلص من القلق والأرق وفقدان الشغف" تأليف الدكتور أحمد الديب، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

الكتاب عبارة عن مقالات حرة ويناقش فيها أحمد الديب عدة أفكار في شكل فناجين من القهوة، لكل فنجان منهم اسم معين وتتمحور تلك الأفكار حول أنه من الطبيعي مع أي شيئ عسير يمر علينا يأتينا اليسر من حيث لا نحتسب، وأنه في مقارنة الحب بالكراهية فالحب دائم الوجود ولا يمكن أن نفقد آمالنا فيه أبدا ويؤكد على أن كل ما نمر به من آلام هي مجرد زوبعة فنجان وستمر إن آمنا بذلك.

ثم يتحدث عن أهمية المسافات الأمنة وكيف يمكننا أن نقي أنفسنا من الخذلان وألم الفقدان وضرورة أن يمتلك الإنسان شعور الرضا والامتنان للأشياء والنعم والأشخاص الموجودين في حياته كي يشعر بالسعادة التي يحتاجها.

ويواصل عن مشاكلنا في الحب وكيف أن طريقة فهمنا له هي الخاطئة وأن بحث الزوجين عن الكمال، هو ما يعيق استمتاعهم بالحياة ويؤكد على فكرة أننا مسؤولون عن أفعالنا وأن من يخذلنا نحن من اخترناه وعلينا أن نتحمل النتيجة كي نتعلم فيما بعد دون أن نهرب من مجرد الفكرة.

كما أنه في التوكل على الله غنيمة والإيمان بأن كل شيء قسمة ونصيب والأمور تسير وفقا للمكتوب من قبل الله القدير ويشرح الفرق بين التسليم والاستسلام ويقول أن النجاح هو النتاج الطبيعي للجهد والمثابرة، وأنه ما دامت التجربة متاحة والمحاولات مسموح بها فلا يجب أن نتوقف أبدا عن السعي.

كما يدعو إلى ضرورة امتلاك الصفات الطيبة كالصفح عن الآخرين وعن مفهوم القوة الحقيقية في العفو عند المقدرة، وأنه لا يجب رد الاساءة بمثلها كما علمنا الدين الحنيف ويختتم بأنه هنالك ضرورة لوجودنا في الحياة وأن هنالك الكثير من المعجزات حولنا يجب أن نقدرها وأن نستفيد من الحزن ورسائله قبل السعي خلف الفرح والهرولة إليه.

أما عن أحمد الديب فهو طبيب وكاتب مصري، تخرج في كلية الطب عام 2000م، حصل علي الماجستير في الجراحة والبورد الأمريكي في جودة الرعاية الصحية أو دكتوراه إدارة الأعمال،  يعمل في مجالي الطب والتدريب والمحاضرات الدولية، وله العديد من المقالات المنشورة في الصحف المصرية، صدر له كتاب "مطمئنة" عام 2020.

كتاب فناجين مضادة للاكتئاب دار دون للنشر والتوزيع أحمد الديب الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تصدر تحذيرًا جديًدا من طقس الأربعاء

الباز: عزاء أهالي الشهداء أن ندافع عن البلد ونقف أمام محاولات تخريبها

بسبب تسمم غذائى.. وفاة قارئ قرآن وزوجته ونجله وإصابة 9 من أفراد الأسرة بالبحيرة

أمم إفريقيا.. تونس إلى ربع النهائى بفوز مثير على نيجيريا

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة في برج العرب

إحالة 3 حاولوا تهريب مخدرات للجنايات في البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات