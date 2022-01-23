وزير البيئة: دور البرلمان مهم فى استضافتنا لمؤتمر COP 27

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ هو نتاج عمل مشترك بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة من وزراء البيئة والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والكهرباء والمالية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قامت به وزارة الخارجية والتى ساهمت معنا اسهاما عظيما فى فوز مصر باستضافة هذا الحدث العالمي.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى جلسة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب حول تغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر، لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، بحضور النائب يسرى مغازى رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة.

وتابعت وزيرة البيئة أن الملف البيئي بمصر تحت قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى وضع نصب عينه الملف البيئي فى عمل القطاعات التنموية التى تتم داخل الدولة المصرية والأفكار التي يعاد صياغتها داخل القطاع البيئي، لتحويل الملف البيئي من معوق للاستثمار الى قطاع يساهم بصورة كبيرة فى عمليات التنمية والاقتصاد.

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس السيسي على أن تكون مصر عضو مؤثر وفعال فى التعاون الدولي البيئي، بالاضافة إلى رئيس مجلس الوزراء وأيضا رئاسته للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أعطي رسالة قوية للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية، والدور الذى ستلعبه مصر فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتى تعد أكبر اتفاقية متعددة الاطراف على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالي.

وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ ناتج عن زيادة النشاطات البشرية، والتى أدت إلى زيادة مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من نتاج حرق المخلفات الصلبة والزراعية والاشتعال الذاتي لها وحرق الوقود الاحفوري وعوادم السيارات والعمليات الصناعية، مشيرة إلى أن فى الفترة من 1980 حتى 2019 حدث تناقص فى القطب الشمالي عن المعدلات الطبيعية وارتفاع لمنسوب سطح البحر وزيادة متوسط درجة حرارة الارض، موضحة أن وتيرة وسريعة الانشطة البشرية الحالية أدت الى غازات الاحتباس الحراري أسرع بكثير من ما مضي وهو ما أدى الى اختلاف انماط وكميات المطار وأماكن تواجدها بها وتواجد جفاف شديد بأماكن أخري، بالإضافة الى جانب آخر وهو انتشار الأمراض والفيروسات وسهولة انتقالها.