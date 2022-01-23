بناء مهنة مستقلة وإدارة أموالك.. أشياء يجب مراعاتها قبل الزواج

يعد الزواج التزام ومسؤولية، فعندما يشعر الشخص تجاه الآخر بالرضا فيعتقد أنه حصل على الشخص المناسب، لكن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل الزواج ففي فترة العلاقة يتطلب الحب والتنازلات والتضحية والتفاني.

يتناول love devani بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل أخذ خطوة الزواج:

بناء مهنة لنفسك:

قبل الزواج من الأفضل دائمًا أن تظل مستقلاً ماديًا، لا تنظر إذا كانت زوجتك ثرية، فيجب بناء مستقبلك وحياتك بنفسك بعيد عن استنادا للآخرين من العائلة، ومراعاة حقوق بيتك واذا وجد لديك أطفال فهذا أمور يجب أن يهتم به كثيرا.

تحديد الطريقة التي ستربي بها الأطفال:

تختلف وجهات النظر حول تربية الأطفال وكيفية التعامل معهم، ومن سيعتني بالأطفال إذا قرروا الزوجين العمل؟ فيجب مراعاة هذه الأشياء قبل إنجاب الأطفال، بمجرد إنجاب الأطفال تتغير الأمور تماما عن السابق.

تعرف جيدًا على شريكك:

إذا كان لديك شخص ستتزوج منه يجب عليك أن تتعرف عليه جيدا، على جميع أموره والمعلومات الأساسية عنه مثلا، الصحة إذا كان يعاني من شئ، والحالة المادية لديه، واهتماماته، وشخصيته، وغير ذلك مثل إذا كان يعاني من كثرة الديون لدية، أو إذا كان يدخن باستمرار، فعليك الاختيار والتحديد بعد معرفة هذه الأشياء.

تعلم عدم إعادة الأخطاء:

التعلم من الأخطاء في العلاقة السابقة ، وعدم تكرارها في العلاقة الجديدة لتفادي الوقوع في مشكلة ما، والتغير من حياتك للأفضل، لشعورك بالمرح في علاقتك وأن تكون حياة سعيدة.

إدارة أموالك:

تعاون الزوجين مع بعضهم البعض في أمور مهمة، مثل التمويل، والقضايا المالية لأن هذه الأمور هي أحد الأسباب الخلافات الزوجية، لأنها هي التي تدير المنزل من أشياء عديدة، وترتيب الحياة والأولويات إذا كان لديك ديون، فما هي الخطة التي تسيرون عليها لتلائم جميع الاحتياجات، سواء المنزل أو أمور زوجتك، او ديونك، فعليك التخطيط لهذا.

اعمل على سماتك الشخصية وحدد السبب:

الشجار والخلافات ليست سوى جزء من زواجك، فأخذ هذه الأشياء والتفكير فيها جيدا قبل الزواج مهم جدا لإكمال هذه العلاقة، يجب أن تفرق بين الشجار والنقاش لتفادي المشكلات، وتختلف الأشخاص عن بعضها من التفاهم والشجار والنصيحة فيجب تحليل الكلام قبل صدور رد الفعل.