الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع مركز للتجميل والعناية بالبشرة فى بنى سويف

الحملة
الحملة

وجهت إدارة العلاج الحر بمحافظة بني سويف بإشراف الدكتور أحمد بغدادى، حملة على مركز  للتغذية العلاجية وللتجميل وعناية بالبشرة والشعر بمركز بني سويف يديره منتحل صفة طبيب لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضي وتضليلهم وذلك  بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المستحضرات العشبية والأدوية مجهولة المصدر و أدوية مستوردة ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط أجهزة للتخسيس وأجهزة ليزر يتطلب تشغيلها طبيب متخصص.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وزارة الصحة بني سويف حماية المستهلك رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد هاني غنيم أدوية مجهولة المصدر

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وائل لطفي

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