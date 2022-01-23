غلق وتشميع مركز للتجميل والعناية بالبشرة فى بنى سويف

وجهت إدارة العلاج الحر بمحافظة بني سويف بإشراف الدكتور أحمد بغدادى، حملة على مركز للتغذية العلاجية وللتجميل وعناية بالبشرة والشعر بمركز بني سويف يديره منتحل صفة طبيب لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضي وتضليلهم وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المستحضرات العشبية والأدوية مجهولة المصدر و أدوية مستوردة ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط أجهزة للتخسيس وأجهزة ليزر يتطلب تشغيلها طبيب متخصص.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.