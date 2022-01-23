ماذا يعني عندما يضيفك حبيبك السابق على وسائل التواصل؟

يلاحظ بعض الأشخاص بعد خروجهم من علاقة وانفصالهم إلى لجوء شخص نحو الآخر عن طريق مواقع التواصل، فهي ثغرة ووسيلة للوصول مرة أخرى لهذا الشخص، فيتساءل الشخص محتارًا: ماذا يريد بهذه الإضافة أو هذا الاتصال مره أخرى، فلا تفاجئ إذا أضافك حبيبك السابق مرة أخرى إلى وسائل التواصل وفقا لموقع lovedevani يرصد ماذا يعني ان يضيفك حبيبك السابق.

يريد الشخص أن يعرف ما هو الجديد في الشخص الآخر:

قد يكون السبب هو أن الحبيب السابق يريد أن يعرف ما هو حالك، لأن الشخص فضولي بشأن ماذا حدث بعد انتهاء العلاقة، قد يرغب هذا الطرفين في معرفة ما إذا كنت بخير، أو قد تغيرت حياتك، أو أنت في علاقة الآن مع شخص آخر.

يريد أن يعرف ما إذا كنت في علاقة أخرى:

هناك بعض قضايا الغيرة تحدث، مثل إذا حاول أحد الطرفين لدخول حياة الآخر مرة ثانية فيبحث ويتساءل إذا كان هذا الشخص يفكر في أو إذا أغلق الحياة الماضية وتغيرت حياته، أو يفكر في بناء حياة جديدة مع أشخاص جدد.

معرفة إذا كان يفكر فيك كثيرًا :

إذا كان الشخص يفكر كثير في الفترة الأخيرة، ويرغب في إعادة العلاقة مرة أخرى، فيريد بهذه الإضافة أن يعرف إذا كان الطرف الآخر مهتم بشأنه ويفكر فيه أيضا أو كل هذه الأشياء من طرف واحد فقط.

يريد أن يطمئن إذا كنت بخير:

أيضًا يريد الحبيب السابق ان يطمئن إذا كان الطرف الآخر بخير ويعيش بسلام بعد الإنفصال القاسي؟ أو مازال يعاني من هذا الإنفصال الذي تسبب فيه؟ فهذا التساؤلات نتاج من شعوره بالذنب تجاه هذا الشخص، ويريد معرفة إذا كان يمر بحياة صحيحة

معرفة ما إذا كان يشعر بالوحدة :

شعور الشخص بالوحدة يدل على افتقاد الحبيب السابق، فيريد أن يعرف إذا كان الطرف الآخر يشعر بالوحدة أيضًا، فربما لا يكون لديه شخص مميز في حياته، أو إذا نسي هذه العلاقة كاملة.

يريد أن يصبحوا أصدقاء مرة أخرى:

لقد مر وقت كافٍ، وحبيبك السابق مستعد ليعيد العلاقة مرة أخرى مثلما بدأت، هل توافق أن تكون صديقًا له أو معها مرة أخرى؟ تأكد من أنك تفكر في الأمر قبل أن تتابعه مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

هو أو هي يريد فقط تكوين أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي :

أن العديد من الأشخاص يريدون زيادة عدد المتابعين لديهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يرغب حبيبك السابق من الإضافة في زيادة عدد أصدقائه.

يريد أن يشعر بالثقة مرة أخرى:

ربما يريد حبيبك السابق أن يشعر بأنه مرغوب فيه مرة أخرى منك، ليرى ما إذا كنت لا تزال تشكو منه، أو تفتقده كثيرًا، ربما يريد معرفة ما إذا كنت لا تزال تريد أن تكون معه.

يريدك أو تريدك مرة أخرى:

ما قد تحتاجه هو أن حبيبك السابق يريدك مرة أخرى، ربما تتمنى أن يكون على اتصال معك حتى يتمكن من إعادة علاقة الحب التي كانت هناك ذات يوم.