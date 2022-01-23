كل ما تريد معرفته عن فتح باب النقل والندب للعاملين بـ«التعليم»

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب النقل والندب من بين العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية لقطاع التعليم الفني بالوزارة.

قالت الوزارة، في خطاب الأحد: "يأتي ذلك لحاجة الوزارة إلى عناصر متميزة ذات خبرة في مجال تطوير التعليم الفني ومجال التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وأشارت إلى أن من يرغب فى العمل يتقدم بطلب موضح به السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية إدارة التعيينات ومرفق به المستندات المطلوبة للتقديم وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على أن تقبل طلبات التقدم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 23 يناير ولمدة أسبوعين.

وحددت وزارة التعليم شروط التقدم للنقل والنّدب بين العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية وهي كالتالي:

_ ألا يقل المستوى الوظيفي للمتقدم عن الدرجة الأولى (أ) بأقدمية سنة.

-_ معلم أول بأقدمية سنتين.

أما عن الأوراق المطلوبة فتضمّنت الآتي:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضح به مدد العمل بكل درجة وظيفية

_ ما يفيد عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية من الشئون القانونية بجهة العمل

_ صورة من تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات

_ صور المؤهلات الدراسية والمؤهلات الأعلى والدورات التدريبية في مجال التعليم الفني والحاسب الآلى واللغات الأجنبية وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية

_صورة بطاقة الرقم القومي سارية

_ 2 صورة شخصية.