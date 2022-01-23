الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارة ربع نقل
تصادم سيارة ربع نقل وميني باص

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وميني باص على الطريق الزراعي الشرقي "أسيوط - سوهاج"، أمام مركز ساحل سليم شرق محافظة أسيوط.

 

تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود بلاغاً لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بتصادم سيارتين ربع نقل وميني باص ووقوع مصابين.

 

انتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث بصحبة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم السيارة ربع نقل رقم"9145 ي ط"، وأخرى سيارة ميني باص رقم "6852 ي م ط".

 

ونتج عن الحادث إصابة كل من "يوسف. ع. ع" 9 شهور، و"جودى. ع. ع" 3 سنوات، و"ياسمين. م. ا" 35 سنة، و"على. ع. ع" 35 سنة، و"زكرى. ج. ش" 52 سنة. 

 

نُقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، ومستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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