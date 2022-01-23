الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح باب التسجيل فى وبينار للتعريف بأساسيات التصنيع الجيد لمستحضرات التجميل

التصنيع الجيد لمستحضرات
التصنيع الجيد لمستحضرات التجميل

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار للتعريف بأساسيات التصنيع الجيد لمصانع مستحضرات التجميل.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية إلى أن الويبنار يهدف إلى التعريف بمبادئ واشتراطات التصنيع الجيد، مع توضيح أهمية تطبيق تلك الاشتراطات، وتأثيرها على رفع الوعي الخاص بالعاملين؛ لمواكبه التغيرات، وتعزيز القدرة على المنافسة، وتقديم منتجا ذو جودة عالية؛ طبقا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، مع تقديم نظرة على تطبيق تلك الاشتراطات حول العالم.
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه من المقرر انعقاد الويبينار يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠ من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.
ولفتت هيئة الدواء المصرية إلى أن الويبينار مقدم لممثلي المصانع المحلية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، يبدأ الويبينار من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦.
ونوهت هيئة الدواء المصرية إلى أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD. 

هيئة الدواء المصرية ويبنار مستحضرات التجميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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