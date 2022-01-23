الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 650 حكمًا قضائيًا وضبط 4 أسلحة نارية فى حملة بكفر الشيخ

أسلحة
أسلحة

شنت المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، حملة بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية التي شارك فيها ضباط البحث الجنائي بمراكز وأقسام الشرطة على مستوي المحافظة، عن ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن «2 طبنجة، 2 فرد خرطوش»، بالإضافة إلى ضبط كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 850 جراما من مخدر الحشيش، 140 جراما من مسحوق الهيروين المخدر، بحوزة عدد من العاطلين بدوائر مراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 650 حكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة، بجانب تحرير 2250 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 دراجة بخارية، وضبط 30 قضية تموينية متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغيرها من المحاضر المتنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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