الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انضمام مستشار الرئيس للصحة إلى عضوية اللجنة الدائمة لصياغة دستور الأدوية

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

عقدت هيئة الدواء المصرية الاجتماع السادس للجنة الدائمة لدستور الدواء المصري، برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، وخلال الاجتماع تم الإعلان عن انضمام الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى عضوية اللجنة الدائمة لصياغة دستور الأدوية المصري.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن هذا الاجتماع قد عقد على هامش ورشة عمل لتدشين برنامج اختبار الكفاءة الفنية، والذي يهدف إلى التأكد من صلاحية نتائج التحليل الصادرة من معامل مراقبة الجودة من أجل تعزيز الثقة في نتائج التحليل الصادرة، وإيجاد الفرص لرفع الكفاءة والتطوير المستمر، ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري، كذلك عرض ما تم إنجازه من مشروع الدستور، والذي تقرر أن يصدر في نسخته الإلكترونية؛ ليواكب تطورات العصر، وتوجهات الدولة المصرية، ويتم أيضا رقمنة أعمال اللجنة أولا بأول.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه قد تم الاتفاق على الاستعانة بالعديد من الجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك للاستفادة من خبراتهم، وليكونوا شركاء النجاح لهيئة الدواء المصرية في دعم مشروع دستور الدواء المصري؛ الذي يعد أحد أهم أهداف خطط الهيئة الذي تسعى إلى تحقيقه؛ لما يعود به من نفع على سوق الدواء المصري.

هيئة الدواء المصرية لجنة دستور الدواء المصري انضمام دكتور محمد عوض تاج الدين للجنة دستور الدواء المصري

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وائل لطفي

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