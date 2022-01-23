السيطرة على حريق شقة سكنية بطنطا

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من إخماد حريق نشب في الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة سيجر الشعبية بمدينة طنطا، بعد أن تطايرت ألسنة اللهب والدخان من شرفات الشقة بعد امتداد النيران إلى كافة حجرات الشقة السكنية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمدينة طنطا، بمنطقة سيجر الشعبية خلف مبنى المدينة الجامعية بطنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة وسيارتان إسعاف ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم استخدام خراطيم المياه الخاصة بسيارات الحماية المدنية وسلم هيدرولوكي، للسيطرة على النيران التي أتت على محتويات الشقة بالكامل وتطايرت ألسنتها من شرفة الشقة وتمت السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى باقي الشقق السكنية بالعقار والعقارات المجاورة.

ودلت المعاينة الأولية لموقع الحريق أنه ربما يرجح نشوبه بسبب ماس كهربائي ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات حيث سارع السكان إلى النزول إلى الشارع، والاستغاثة بالنجدة حتى تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وسؤال مالك العقار عن ظروف وملابسات الحادث وتولت النيابة التحقيق.