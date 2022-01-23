الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة النقض تؤيد إدراج 40 إخوانيًا على قوائم الإرهاب

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض، اليوم، الطعون المقدمة من 40 من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدارج المتهمين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، ويعد هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين منها التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

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