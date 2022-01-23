ريال مدريد يفلت من كمين ألتشى

قلب فريق ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه إلتشي وتعادل معه 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوساسونا على غرناطة 2 / صفر.



وسجل هدفي إلتشي لوكاس بوي في الدقيقة 42 وبيري ميلا في الدقيقة 76، فيما سجل هدفي ريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 82 من ركلة جزاء وإيدير ميليتاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر كريم بنزيمة، لاعب الريال، ركلة جزاء في الدقيقة .33



ورفع الريال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام أشبيلية، كما رفع إلتشي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



وفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع إلتشي لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.



وكشر الريال عن انيابه الهجومية في الدقيقة 11 عندما مرر إدين هازارد الكرة إلى كريم بنزيمة في الناحية اليسرى ليمررها إلى فينيسيوس جونيور ليتوغل بالكرة حتى وصل على حدود منطقة الست ياردات وسدد الكرة لكن إدجار باديا حارس إلتشي تصدى لها.

بعدها بثلاث دقائق سدد توني كروس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم.



وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 27 والتي شهدت فرصة خطيرة للريال عندما مرر ديفيد ألابا كرة طولية إلى بنزيمة الذي قابلها بتسديدة قوية لكن باديا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 30 سدد لوكا مودريتش كرة قوية من على حدود منطقة جزاء إلتشي لكن باديا كان لها بالمرصاد.



وفي الدقيقة 32 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعدما قام هيلبيلتون بالاسيوس بدفع فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، وسدد كريم بنزيمة ركلة الجزاء في الدقيقة 33 لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

بعد ركلة الجزاء، تخلى إلتشي عن حذره الدفاعي قليلا وبادل الريال للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 42 عندما مرر فيديل شافيز كرة عرضية قابلها لوكاس بوي بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

