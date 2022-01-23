إحالة 3 حاولوا تهريب مخدرات للجنايات في البحر الأحمر

أمرت النيابة العامة في البحر الأحمر اليوم، بإحالة 3 مهربين لتهريب الأقراص المخدرة، حاولوا تهريب مخدرات بقيمة بلغت 210 مليون جنيه في الجناية رقم 3805 جنايات قسم سفاجا والمقيدة برقم 979 لسنة 2031 كلى البحر الأحمر.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار وليد البيلي - المحامي العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد قيام كل من المتهمين «تامر.م.م» هارب 47 سنة - صاحب مؤسسة استيراد وتصدير ومقيم فيصل - بولاق الدكرور - محافظة الجيزة و«أيمن. أ. ز - هارب» 48 سنة - مدير شركة تصدير مقيم بحي المقطم- محافظة القاهرة، و«جاد. ر. ج - هارب» 48 سنة - صاحب مؤسسة استيراد وتصدير مقيم المرج - محافظة القاهرة، أنه فى تاريخ سابق على تحرير المحضر حتى يوم 1 / 10/ 2021 بدائرة قسم شرطة سفاجا محافظة البحر الأحمر شرعوا فى تصدير جواهر مخدرة «الامفيتامين» بغير ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فيه وهو ضبط الجواهر المخدرة والحيلولة دون خروجها.

وفور صدور أمر الإحالة تم إخطار مديرية أمن البحر الأحمر ومصلحة الأمن العام فأمر اللواء علاء سليم - مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بسرعة ضبطهم واحضارهم بالتنسيق مع مباحث مديريتي أمن القاهرة والجيزة.

وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علاء غراب - المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر فيما شهد به الرائد الحسيني محمد حلمى - رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سفاجا بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الثلاثة بتكوين تشكيل عصابي بزعامة المتهم الأول لتصدير وتهريب الأقراص المخدرة لخارج البلاد ، وأن المتهم الأول كان يتولى تمويل وشحن الأقراص المخدرة وتمويل المخازن وإبرام الاتفاقات وأن المتهم الثالث كان يتولى الإشراف على وصول شحنة الأقراص المخدرة وتخزينها بمخزن الفيوم والإشراف على تحميلها على السيارة سالفة البيان ( 19450 دبى ) وأن المتهم الثاني كان يتولى الإشراف على وصول الشحنة سالمة لميناء سفاجا البحري والتواصل بين الشاهدين الخامس محمد عبد القادر محمد - مخلص جمركي بميناء سفاجا، والسادس خالد محمد عبد الحميد ادريس - سائق ، لمتابعة إنهاء اجراءات الجمارك ووصول الشحنة لإحدى الدول العربية المجاورة وأن قصد المتهمين من ذلك هو تصدير وتهريب الأقراص المخدرة.