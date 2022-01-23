الرئيس الجزائري يزور مصر غدًا

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون سيتوجه إلى مصر غدًا في زيارة رسمية للقاهرة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن تبون يشرع، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، لمدة يومين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في السادس عشر من يناير الجاري، وتسلم منه رسالة خطية من الرئيس تبون.

ونقل لعمامرة للرئيس السيسي تحيات نظيره الجزائري الخالصة وتمنياته بالازدهار والاستقرار لمصر الشقيقة، كما حضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وشكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتضامن وتعزيزها بمختلف المجالات.