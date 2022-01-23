الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم في واقعة النصب والهجرة غير الشرعية بطنطا

متهم
متهم

قررت جهات التحقيق بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حبس شخص يدعى ع م 61 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيق، وتكليف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المحافظة بسرعة ضبط وإحضار 3 آخرين لتهريبهم أشخاص من الحدود الغربية بمصر، وتسهيل هجرة غير شرعية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية والنصب عليهم.

وكان المتهمون قد اتفقوا مع عدد من الأشخاص بقرية سبرباي التابعة لدائرة مركز طنطا على تسفيرهم لإحدى الدول الأوروبية، بطريقة غير شرعية عن طريق دولة ليبيا، وتم تسليمهم مبالغ مالية مقابل ذلك، إلا أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لحادث اختطاف واحتجاز من قبل إحدى العصابات لمدة شهر تقريبًا وتهديدهم بالسلاح لإجبار ذويهم علي دفع مبلغ 80 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهم وتم احتجازهم داخل أحد المخازن بمدينة طبرق الليبية حتى تم تحريرهم من قبل السلطات الليبية وتسليمهم للسلطات المصرية.

وتم عمل محاضر بالواقعة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وفور عودة الضحايا تقدموا ببلاغات لجهات التحقيق بمركز طنطا ضد 4 أشخاص هم ع أ 62 سنة، ونجله ا ع والمتهمة هـ ن وزوجها ج ع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت نيابة مركز طنطا التحقيق في الواقعة، وتكليف أجهزة البحث بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين في القضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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