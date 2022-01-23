الصين: 39 حالة إصابة بكورونا بين الوافدين للمشاركة فى الأولمبياد

قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين، اليوم الأحد، إن 39 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم إلى البلاد للمشاركة في الأولمبياد، ولكن لا يوجد منهم أي رياضي.



وذكر بيان أن 171 رياضيا ومسؤولي الفرق وصلوا خلال الفترة من 4 وحتى 22 يناير، بالإضافة إلى 2415 شخصا تم اعتمادهم ، والذين كان من بينهم المصابون.



وذكر البيان، أن 33 حالة إضافية ليسوا من الرياضيين- تم تسجيلها داخل الفقاعة الأولمبية أو الحلقة المغلقة من أصل .72 وبشكل إجمالي تم إجراء 333421 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا في تلك الفترة.

كانت أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن إعطاء أكثر من 2.96 مليار جرعة من لقاحات كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى أمس السبت.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، اليوم الأحد، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد- 19 في البر الرئيسي الصيني بلغ 105 آلاف و603 حالات حتى يوم السبت، ويشمل الرقم كلًا من الحالات المحلية والوافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

وأشارت إلى أنه لا تزال 2920 حالة تتلقى العلاجات الطبية في المستشفيات، 10 منها في حالة خطيرة، وتوفي ما إجماليه 4636 شخصا بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

