الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراقي: وجود 10 آلاف إرهابى بمخيم الهول يمثل خطرًا على المنطقة

مخيم الهول
مخيم الهول

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن وجود أكثر من 10 آلاف إرهابي يعودون لسبعين دولة في مخيم الهول يمثل خطرا على العراق والمنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بدوره في هذا الملف.


وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم مع كبير مانحي البرامج الخاصة بالسلام ودعم الاستقرار ومدير برامج ابتكارات السلام في المعهد الأوربي للسلام بول سيلز، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين العراق والمنظمات الدولية، والملفات المشتركة والجهود الدولية في هذا المجال.


وقال الأعرجي - خلال اللقاء - إن العراق حريص جدا على التعاون مع المنظمات الدولية، ولديه الخبرة في التعامل مع ملف داعش ومخيمات النازحين، مشيرا إلى أن مخيم الهول وسجن غويران في الحسكة يشكلان تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم، وأن بعد حادث الهروب يتوجب على المجتمع الدولي القيام بواجبه، لإجبار الدول لتسلم رعاياها من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي ومحاكمتهم في بلدانهم، موضحا أن العراق حارب التنظيم نيابة عن العالم وكان سبّاقا بالمطالبة بتسليمه الدواعش العراقيين لدى قوات "قسد" وتم تسلم المئات منهم لمحاكمتهم.


من جانبه، أشاد بول سيلز بجهود الحكومة العراقية في هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك رؤية مشتركة بين الجانبين في صعوبة الوضع الأمني عقب الأحداث الأخيرة في الحسكة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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