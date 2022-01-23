موسيمانى يقترح استعادة لاعبى الدكة الدوليين قبل المونديال

طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، معرفة الموقف النهائى للاعبين الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم فى كأس الأمم الإفريقية، ومدى إمكانية انضمامهم إلى الفريق خلال مشاركته فى كأس العالم للأندية، التى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من ٣ إلى ١٢ فبراير المقبل.

وقال مصدر فى الأهلى إن «موسيمانى» اقترح على «عبدالحفيظ»، التواصل مع مسئولى منتخب مصر، بشكل ودى، لمعرفة مدى إمكانية انضمام اللاعبين محمد شريف وحمدى فتحى إلى الفريق، حال صعود المنتخب المصرى للأدوار الإقصائية بعد دور الـ١٦ بأمم إفريقيا، وكذلك التواصل مع منتخب مالى، للسماح بعودة اللاعب أليو ديانج، حال وصول منتخبه لنفس الأدوار.

ورد «عبدالحفيظ» مؤكدًا صعوبة تنفيذ هذا الاقتراح، فى ظل ارتباط اللاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم فى أمم إفريقيا، رغم تفهمه رغبة المدير الفنى فى الاستفادة من الثلاثى فى كأس العالم للأندية، خاصة أنهم لا يشاركون فى التشكيلة الأساسية لمنتخباتهم.

ويستأنف الأهلى تدريباته، اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات كأس الرابطة، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب التعادل الإيجابى مع المقاولون العرب. ويعقد المدير الفنى للأهلى جلسة مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة، وكيفية الاستفادة من اللاعبين ذوى الخبرة فى كأس الرابطة.