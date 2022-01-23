13 فبراير.. محاكمة خفير مزلقان في قنا بتهمة الإهمال

قررت محكمة جنح قنا، اليوم، تأجيل محاكمة صابر إبراهيم عبدالباري خفير مزلقان سكة حديد الجزيرية لجلسة 13 فبراير المقبل.

وفي أثناء نظر الجلسة اليوم أمام المحكمة تقدم وكيل المجني عليه وأسرته مدعيًا مدنيًا ضد المتهم بمبلغ 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت تعويضًا عما أصابهم من ضرر شديد بفقد نجلهم المجني عليه أشرف فتحي بسبب الإهمال الجسيم الذي ارتكبه خفير المزلقان بترك المزلقان مفتوحًا وعدم غلقه أثناء سير القطار.

وبعد مداولة القضية قرر رئيس المحكمة إعلان المتهم بالدعوى المدنية وحدد جلسة 13 فبراير موعدا لنظر القضية ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة.

كان محمد السقا- رئيس نيابة مركز قنا قد أمر بإحالة المتهم صابر إبراهيم عبدالبارى- خفير مزلقان الجزيرية "مخلي سبيله" إلى محكمة جنح مركز قنا. ووجه له بإشراف المستشار طارق بكر - المحامى العام الأول لنيابات قنا والمستشار وليد البيلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد انه فى يوم 2\7\2021 بدائرة مركز قنا تسبب خطأ في وفاة المجني عليه أشرف فتحى على عبد الله، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأنه لم يغلق بوابة مزلقان القطار.

كما وجهت له النيابة أيضًا تهمة الإهمال والتسبب في إتلاف السيارة الرقمية (9158 ى س ط) والمملوكة للسيدة هبة أحمد عبدالنظير حفني وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأنه لم يغلق بوابة مزلقان القطار مما أدى إلى اصطدام القطار بها.

تبين من التحقيقات قيام ملاحظ بلوك الجزيرية رقم 1 بإبلاغ الخفير المتهم بقدوم قطاري 90 المميز القادم من القاهرة إلى أسوان وقطار 2011 القادم من أسوان إلى القاهرة وطلب منه غلق المزلقان إلا أنه لم يقم بواجبه وتنفيذ بما أبلغ به زميله بغلق المزلقان وتركه مفتوحًا فتصادف مرور السيارة رقم 9158 ى س ط قيادة المجني عليه أشرف فتحى على عبدالله فاصطدم بها القطار المميز مما أدى الى تهشمها تمامًا ومصرع قائدها.

وتبين من التحقيقات عدم تعاطى المجني عليه أي نوع من أنواع المخدرات، وكذا عدم وجود أي تلفيات أو اعوجاج ببوابة المزلقان وسلامة أجهزة الإنذار وفي التحقيقات اعترف المتهم بخطأه.