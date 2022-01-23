«منة فضالي» تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد الإصابة بكورونا

أعلنت الفنانة منه فضالي، اليوم الأحد، عن شفائها من فيروس كورونا المستجد، عقب إجرائها لمسحه جديدة أظهرت تحسن حالتها الصحية وشفاؤها من المرض.

وكتبت فضالي عبر حسابها بموقع “فيس بوك” قائلة:"الحمدلله بقيت negative.. ١٤يومًا في البيت كورونا منهم أسبوع بموت بجد.. الحمدلله خلو بالكم مرض وتعب صعب" .

وأكدت فضالي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنها كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتعب في الجسم، إلا أنها حالتها الصحية تحسنت كثيرًا الآن وتعيش بشكل طبيعي للغاية.

وأعلنت الفنانة منة فضالي مشاركتها في بطولة إحدى حكايات الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» .

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة تجمعها بالفنان إسلام جمال وعلقت عليها قائلة: «بسم الله توكلنا علي الله، نصيبي وقسمتك، تأليف الأستاذ عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركه أرت ميكرز، الأستاذ أحمد عبد العاطي، مدير التصوير هيثم ناصر، إخراج الأستاذ محمد الخبيري».

من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي في فيلم «ميني بار»، الذي كان صناعه وأبطاله توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% من مشاهده الداخلية والخارجية. فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، مارى وجيه، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف، ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب.