الجنايات تحيل المتهم بقتل زوجته بالطريق العام في الفيوم إلى المفتى

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، في القضية رقم 15430 جنايات مركز سنورس لسنة 2021 والمقيدة برقم 1876 كلي الفيوم، بإحالة أوراق "أحمد ف م" إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقيامه بذبح زوجته وسط الطريق العام بعد رفضها منحه بعض المال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 سبتمبر الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بقيام جزار بذبح زوجته "هدية. ع. ر"، خلال استقلالها تروسيكل، في الطريق العام، أثناء ذهابها لبيع الخضروات، بسبب رفضها إعطائه أموالا لشراء السجائر.

وعلى الفور، خرجت قوة من الشرطة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وتبيّن أنّه سبق اتهامه في عدة قضايا وأنّه خرج من السجن حديثا، ثم ارتكب جريمة قتل زوجته لرفضها إعطائه أموالا.

وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت قرارها المتقدم.