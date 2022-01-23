الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يدعم المنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 بأمم أفريقيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  علي دعم منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تتواصل حتى السادس من فبراير المقبل.


وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة  اليوم الأحد، أن صبحي أجري اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب بلاده وعدد من اللاعبين في إطار التحفيز المعنوي والمساندة للبعثة قبل المواجهة المرتقبة.
وقال صبحي إن مكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية، والتفوق التاريخي لمصر في البطولة وتحقيقها اللقب سبع مرات، هو أمر مهم للغاية، مشيراً إلى ثقته في الجيل الحالي للمنتخب بتقديم أفضل ما لديهم من أداء وعروض للفوز في مباريات البطولة وتحقيق لقبها.
وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الستة عشر من البطولة، عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة والتي ضمت أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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