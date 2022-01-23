لجنة الطاقة توصى بتحمل محافظة القليوبية نفقات مرافق مدرستى أجهور

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنه نظرا للمنفعة العامة يتم توصيل مرفق الكهرباء على نفقة المحافظة بجانب قيام المحافظة بدفع جميع النفقات، إذ يتم إعادة المقايسة نظرًا لتكلفتها الحالية الباهظة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم دفع مقايسة الكهرباء وتركيب عداد كهرباء بمدرسة أجهور الصغرى للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، وترأس اللجنة النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة.

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، إنه منذ إنشاء الهيئة وما نقوم به واضح في هذه المسائل حيث إننا نستلم الأرض المخصصة لبناء مدرسة ونقوم بالبناء، ثم نقوم بتوصيل المرافق ومراجعة جميع المقياسات، موضحًا أن المحافظة هي المسئول عن عملية الدفع.

وأوضح أنه في بداية الأمر إذا تعهدت المحافظة بتوصيل جميع المرافق نقوم بالبناء الفعلي وهو ما حدث في تلك المدرسة لم نستطع بناء مدرسة على بعد 2 كيلو دون تعهد حول توصيل جميع المرافق، موضحًا أن المحافظة تقوم بتوصيل جميع المرافق حتى باب المدرسة وكل الأمور الداخلية مسئولية الأبنية التعليمية.

ومن جانبه، قال مقدم الطلب إن هناك مدرستين واحدة تم بناؤها والأخرى جارِ بناؤها، وهناك محولون استقطعوا جزءا من المدرسة لبناءهم، وحتى الآن لم توجد كهرباء بهما، وعلقت ممثلة المحافظة أن المدرسة تبرع من احد الأشخاص وأنها خارج الحيز العمراني، لافتة إلى أنه كان هناك مشكلة عن تحديد مكان المحول الكهربائي والذي وصل تكلفته مليون و449 ألفا لتوصيل كابلات بمسافة 2 كيلو، وستقوم المحافظة بتولي الأمر وسيتم ضمها ضمن الخطة القادمة وبطء الإجراءات بسبب المخاطبات للجهات المختصة.

وقال محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة ورئيسها، إنه نظرا للمنفعة العامة لا يحق للكهرباء أن تتحصل على هذا الرقم الكبير وخاصة من مؤسسة بها نفع عام، موضحا أن الأرقام المطلوبة المحول الكهربائي للمدرستين مبالغ فيه وعلى الكهرباء أن تراجع نفسها في هذه الأرقام. وعلق ممثل الكهرباء أنه سيتم إعادة الدراسة لتقليل الأرقام وإذا وجدنا هناك قرار بالتقليل سنقوم بالإرسال.

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