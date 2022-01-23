الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة في برج العرب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات: تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتسكين أهالي المناطق غير المخططة. 
وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، ومسئولو الجهات المعنية. 
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية؛ بهدف دفع العمل بالمشروعات المطروحة بالمحافظة، موضحًا أن من هذه المشروعات العمل على سرعة تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتطوير المناطق غير المخططة. 
وخلال الاجتماع، شرح اللواء أحمد العزازي الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة ببرج العرب، كما استعرض خطة تشغيل السوق، والتنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية في هذا الشأن.
وعرض نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية موقف إزالة المناطق غير الآمنة، وكذا موقف تسكين أهالي هذه المناطق في مشروعات بشاير الخير. 
فيما تطرق محافظ الإسكندرية إلى الخطوات التي تم اتخاذها بهدف تشغيل مشروع سوق الجملة ببرج العرب. 
وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عرض مذكرة بهذا الشأن لاعتماد اللائحة المالية والإدارية لإدارة وتشغيل السوق، لسرعة أعمال التسكين، كما أجرى اتصالًا هاتفيًا خلال الاجتماع للاتفاق حول هذا الأمر. 
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد أيضًا استعراض موقف المنشآت الصناعية والحرفية بالمناطق غير المخططة والجاري تطويرها.
وأضاف: كما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة جمع وتدوير المخلفات بالمحافظة، والإجراءات المتخذة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين في هذا القطاع المهم.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم تابع الموقف التنفيذى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها محافظة الاسكندرية تسكين سوق الجملة ببرج العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

حقيقة توافر وظائف لخريجى الهندسة بالهيئة العامة للبترول

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«المركزى»: الخميس إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الشرطة

«مصر كابيتال» و«فوري» تطلقان صندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه لخدمة المستثمرين الأفراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات