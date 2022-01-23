تقارير: الاقتصاد الألمانى خسر 400 مليار دولار خلال عامين بسبب كورونا

كشف معهد الاقتصاد الألماني، اليوم الأحد، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة خلال العامين الماضيين في البلاد، مشيرًا إلى أن خسارة القيمة المضافة تبلغ حوالي 350 مليار يورو (400 مليار دولار)، فيما يعود جزء كبير من هذا إلى الخسائر في الاستهلاك الخاص من بين أمور أخرى بسبب تدابير الإغلاق.

وقال المعهد - في تقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية - إنه حتى لو عاد إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2022، فستظل هناك "فجوة مذهلة" في الناتج الاقتصادي مقارنة بذلك إذا لم يحدث الوباء"، موضحا أنه فقط مع النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن سد الفجوات في القيمة المضافة والدخل الناتج عن الوباء شيئًا فشيئًا.

وتتوقع الحكومة الفيدرالية الألمانية نمو الناتج المحلي بنسبة 3,6% خلال الخريف.. وهذه التوقعات جزء من التقرير الاقتصادي السنوي الذي من المقرر أن يوافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أنه في عام 2021، حقق الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 2.7 % بعد الركود في عام 2020 "العام الأول لوباء كورونا"، حيث انهار الناتج الاقتصادي بنسبة 4,6%، وفقًا لبيانات حديثة.. وإذا لم يحدث الوباء، لكان إجمالي حجم الاستثمار في ألمانيا على مدار العامين الماضيين أعلى بنحو 60 مليار يورو من حيث الأسعار المعدلة.

ووفقًا للمعهد، تم تعويض الخسائر في الاستهلاك والاستثمار الخاصين بزخم قوي من الاستهلاك الحكومي نتيجة حزم التحفيز الاقتصادي والإنفاق الإضافي المرتبط بالوباء، كما قدمت الصادرات حافزًا اقتصاديًا إيجابيًا بشكل ملحوظ.. ومع ذلك، كان هناك نقص في القيمة المضافة بنحو 350 مليار يورو، كما ستكون هناك خسائر كبيرة قد تصل إلى 50 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري إذا كانت هناك اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي نتيجة لموجة أوميكرون.