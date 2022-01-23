الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: الاقتصاد الألمانى خسر 400 مليار دولار خلال عامين بسبب كورونا

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

كشف معهد الاقتصاد الألماني، اليوم الأحد، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة خلال العامين الماضيين في البلاد، مشيرًا إلى أن خسارة القيمة المضافة تبلغ حوالي 350 مليار يورو (400 مليار دولار)، فيما يعود جزء كبير من هذا إلى الخسائر في الاستهلاك الخاص من بين أمور أخرى بسبب تدابير الإغلاق.

وقال المعهد - في تقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية - إنه حتى لو عاد إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2022، فستظل هناك "فجوة مذهلة" في الناتج الاقتصادي مقارنة بذلك إذا لم يحدث الوباء"، موضحا أنه فقط مع النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن سد الفجوات في القيمة المضافة والدخل الناتج عن الوباء شيئًا فشيئًا.

وتتوقع الحكومة الفيدرالية الألمانية نمو الناتج المحلي بنسبة 3,6% خلال الخريف.. وهذه التوقعات جزء من التقرير الاقتصادي السنوي الذي من المقرر أن يوافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أنه في عام 2021، حقق الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 2.7 % بعد الركود في عام 2020 "العام الأول لوباء كورونا"، حيث انهار الناتج الاقتصادي بنسبة 4,6%، وفقًا لبيانات حديثة.. وإذا لم يحدث الوباء، لكان إجمالي حجم الاستثمار في ألمانيا على مدار العامين الماضيين أعلى بنحو 60 مليار يورو من حيث الأسعار المعدلة.

ووفقًا للمعهد، تم تعويض الخسائر في الاستهلاك والاستثمار الخاصين بزخم قوي من الاستهلاك الحكومي نتيجة حزم التحفيز الاقتصادي والإنفاق الإضافي المرتبط بالوباء، كما قدمت الصادرات حافزًا اقتصاديًا إيجابيًا بشكل ملحوظ.. ومع ذلك، كان هناك نقص في القيمة المضافة بنحو 350 مليار يورو، كما ستكون هناك خسائر كبيرة قد تصل إلى 50 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري إذا كانت هناك اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي نتيجة لموجة أوميكرون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

حقيقة توافر وظائف لخريجى الهندسة بالهيئة العامة للبترول

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«المركزى»: الخميس إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الشرطة

«مصر كابيتال» و«فوري» تطلقان صندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه لخدمة المستثمرين الأفراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات