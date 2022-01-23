أستراليا فى المقدمة.. ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أستراليا، تم تسجيل 48,742 حالة إصابة جديدة و58 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 1,031,129 حالة إصابة.



وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 5آلاف و 144 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و28 حالة وفاة جديدة بالفيروس.



أما في ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 5.785 إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 61,767 حالة إصابة.



وفي فيتنام، تم تسجيل 14,978 حالة إصابة جديدة و123 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 299,854 حالة إصابة.



وفي سلوفينيا، تم تسجيل 13,883 حالة إصابة جديدة و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 112,515 حالة إصابة.



وسجلت جزر القمر 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة إلى 117 حالة.



وفي لاوس، تم تسجيل 417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة إلى 121,767 حالة.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 251 ألفا و959 حالة والوفيات إلى 3124 حالة.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5598 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 910 آلاف و394 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و655.



وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و72 حالة والوفيات إلى 213 .



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3670 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 291 ألفا و427 حالة والوفيات إلى 2005 .



وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65 ألفا و869 حالة والوفيات إلى 532 حالة.



وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 2925 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و286 ألفا و378 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 144 ألفا و220 حالة وفاة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و17 ألفا و129 حالة والوفيات إلى 95 ألفا و525 حالة.



وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1697 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112 ألفا و628 حالة والوفيات إلى 269 حالة.



وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 10 آلاف و906 إصابات بفيروس كورونا و14 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و685 ألفا و136 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و223 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 39 ألفا و263 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. ووفقا لما أظهرته بيانات معهد شتاتنز سيروم الدنماركي، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و343 ألفا و664 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 3 آلاف و608 حالات وفاة.



وفي التشيك، سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و334 إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليونين و750 ألفا و865 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 37 ألفا و34 حالة وفاة.



وفي سنغافورة، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و496 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة وصل إلى 313 ألفًا و772 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بالمرض إلى 848 حالة وفاة.