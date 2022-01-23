البحرين تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة فى مجال الحفاظ على البيئة

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة البحريني، الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، حرص البحرين على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع منظمة الأمم المتحدة في مجال الحفاظ على البيئة وتغيير المناخ من أجل مستقبل مشرق وبيئة عالمية آمنة.



وأوضح خلال لقائه رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أن البحرين اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين حماية البيئة في جميع أنحاء المملكة، وذلك بفضل توجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاهتمام بالشأن البيئي والمناخي والوصول به إلى أفضل المستويات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام مملكة البحرين بما أعلنت عنه في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP26» بشأن استهداف الوصول للحياد الصفري في العام 2060، ومواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.



وثمّن خلال اللقاء الجهود الكبيرة والمتميزة لرئيس الجمعية العامة منذ توليه رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوحيد الجهود الدولية الهادفة لمواجهة آثار التغير المناخي.



وأكد المبعوث الخاص أن تغير المناخ تحد عالمي يتطلب التعاون والمسؤولية المشتركة، حيث أعلنت مملكة البحرين عن تعهدها بدعم المبادرات الدولية الأربع الرئيسية في مجال التغير المناخي، والمتمثلة في مبادرة التحالف العالمي للمحيطات، والتعهد العالمي بشأن غاز الميثان، ومبادرة الحكومة الخضراء، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، موجهاً الدعوة للدول الأخرى كافة على الانضمام إلى المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التوسع في إمكانات تنمية الاقتصاد الأخضر مع الحفاظ على إبقاء درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية.



من جانبه أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد، عن تقديره لدور مملكة البحرين في مجال حماية البيئة والتغير المناخي وما حققته من إنجازات ومبادرات مما اكسبها سمعة طيبة وثقة المنظمات ودول العالم المهتمة في هذا الشأن، مشيداً بالمعاهدات البيئية الإقليمية والدولية التي وقعتها المملكة، والمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم.



وثمّن جهود المجلس الأعلى للبيئة البحريني لما يقدمه من دعم ومبادرات متميزة من خلال المشاركات والبرامج المتخصصة في الشأن البيئي والمناخي، مؤكدًا ​حرص منظمة الأمم المتحدة على مساندة الدول الداعمة لحماية المناخ والاقتصاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.