الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمود عبد المغني لـ«الدستور»: «شمس» فيلم يحترم عقلية المشاهد

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

انتهى الفنان محمود عبد المغني من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث فيلم "شمس" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر صناعه على موعد بعينه لطرحه بالسينمات.

وقال "عبد المغني"، إنه طوال الوقت مهتم باختلاف الأدوار، مُعربًا عن تحمسه للمشاركة في بطولة العمل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التنوع يبتعد عن التكرار، مشيرًا إلى أنه فعل ذلك خلال الفترة الأخيرة بمشاركته في أدوار وشخصيات مختلفة مثل حكاية "ماريونيت" وفيلم "صاحب المقام" ومسلسل "خيط حرير"، ووجد أن فيلم شمس سيكمل المسيرة بسبب اختلافه وأحداثه الشيقة.

وأكد أنه لم يتخوف من التعاون مع مخرج شاب مثل “معوض إسماعيل”،  وأكد أن أول اجتماع عمل بينهما وجده شابًا طموحًا يمتلك الموهبة.

واختتم حديثه قائلًا: شمس فيلم يحترم عقلية المشاهد وسيصل إلى الجمهور بسهولة.

والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

يذكر أن فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

اجتماع جمهور خالد الصاوي الفنان امير كرارة محمود عبد المغني صاحب المقام مسلسل هجمة مرتدة هجمة مرتدة خيط حرير رمضان 2022

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