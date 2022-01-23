الاتحاد الإفريقى: 10.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - الذراع الصحية للاتحاد الأفريقي- تسجيل إجمالي إصابات القارة بفيروس كورونا 10 ملايين و535 ألف إصابة، و237 ألف وفاة وسط تعافي 9 ملايين و444 ألف شخص.

وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بلوغ نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 %، فيما حصل 15 % على جرعة واحدة و0.44 % على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وأكدت أن دولة إريتريا تعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تطلق البدء في تحصين السكان.. موضحة أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.

ولفتت إلى أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة.

وكشفت إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وتدعم "المراكز الأفريقية" جميع بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي