مكافحة الإرهاب: تصفية 343 داعشيًا خلال 694 عملية أمنية بالعراق

أحصى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الأحد، عدد قتلى تنظيم داعش الإرهابي والمقبوض عليهم خلال عامين، فيما أكد جاهزيته التامة لمواجهة أي خطر محدق بالعراق شعبًا وأرضًا.

وقال الجهاز في بيان، إن العامين المنصرمين شهدا تصعيدا كبيرا في جهوده وفعالياته، حيث نفذ (694) عملية، وتمكن من قتل (343) من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، كما القى القبض على (622) وأحيلوا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما وصل عدد مضافات العدو المُدمرة (422)، فيما وصل عدد الضربات الجوية المُنفذة (595).

ولفت الجهاز في بيانه إلى أن "هذه الإحصائية مُثبتة بشكل رسمي لدى المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأغلب هذه العمليات موثقة من قبل إعلام جهاز مُكافحة الإرهاب والوكالات والقنوات الاخبارية، كما حرص الجهاز على عرض ما يُمكن عرضه للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد جهاز مُكافحة الإرهاب جاهزيته التامة لمواجهة أي خطر مُحدق بالعراق شعبا وأرضا، وأن "محاولة العدو تهويل الأخبار المفبركة ما هي إلا رسائل نفسية خائبة سعيا للحصول على موطئ قدم له من جديد".

وشدد: "سنهزم الإرهاب بقوتنا وعزيمتنا ومؤازرة شعبنا، وستكشف لكم الأيام كيف سنلقن بقايا داعـش دروسا تأديبية قاسية مطلع الأيام المُقبلة".

وفي وقت سابق، أكدت قيادة عمليات البصرة، تأمين الحماية للمنافذ الحدودية عبر توزيع عدد من القطعات بالقرب منها، مشيرة إلى أنها أحد أهم الموارد التجارية للاقتصاد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قائد العمليات اللواء علي الماجدي، تفقد القوات الأمنية في زيارة ميدانية لمنفذ الشلامجة الحدودي".

وقال الماجدي، بحسب البيان، إن "من واجب القوات الأمنية تأمين الحماية للمنافذ الحدودية، والتي تشكل أحد أهم الموارد التجارية للاقتصاد العراقي".

وأضاف البيان، أن "قائد العمليات خلال اللقاء مع الهيئة الإدارية والأمنية أكد أن القيادة أخذت بنظر الاعتبار تأمين قوة من الجيش العراقي بالقرب من جميع المنافذ الحدودية ضمن قاطع المسؤولية".

وبين قائد العمليات: "نحن في مرحلة إعادة النظر في تعزيز الواقع الأمني من خلال انتشار وتوزيع قطعاتنا الأمنية بالقرب من المنافذ الحدودية في محافظة البصرة".