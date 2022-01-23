«الصحة» توضح أعراض أوميكرون وطرق الوقاية منه (فيديوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن متحور فيروس كورونا أوميكرون، هو السائد حالياً بين إصابات فيروس كورونا، لافتة إلى أنه ينتشر بسرعة كبيرة على مستوى دول العالم.

وأضافت في فيديوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن أعراض متحور فيروس كورونا الأكثر شيوعاً تتمثل في “الرشح، والصداع، والعطس، والشعور بالتعب والإجهاد، واحتقان وجفاف في الحلق يسبب ألم عند البلع”، في حين تشمل الأعراض الأقل شيوعاً “الكحة، والرعشة، وارتفاع درجة الحرارة”، أما الأعراض نادرة الحدوث تشمل “ضيق التنفس، ألم في الصدر، وفقدان حاسة الشم والتذوق”.

وعن طرق الوقاية من الإصابة بمتحور أوميكرون، نصحت الوزارة بضرورة تلقى اللقاح وجرعته التنشيطية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتي تشمل ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعى، للوقاية من معدلات انتشار المتحور ومعدلات الوفيات ومعدلات دخول المستشفيات.