الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح أعراض أوميكرون وطرق الوقاية منه (فيديوجراف)

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن متحور فيروس كورونا أوميكرون، هو السائد حالياً بين إصابات فيروس كورونا، لافتة إلى أنه ينتشر بسرعة كبيرة على مستوى دول العالم.

وأضافت في فيديوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن أعراض متحور فيروس كورونا الأكثر شيوعاً تتمثل في “الرشح، والصداع، والعطس، والشعور بالتعب والإجهاد، واحتقان وجفاف في الحلق يسبب ألم عند البلع”، في حين تشمل الأعراض الأقل شيوعاً “الكحة، والرعشة، وارتفاع درجة الحرارة”، أما الأعراض نادرة الحدوث تشمل “ضيق التنفس، ألم في الصدر، وفقدان حاسة الشم والتذوق”.

وعن طرق الوقاية من الإصابة بمتحور أوميكرون، نصحت الوزارة بضرورة تلقى اللقاح وجرعته التنشيطية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتي تشمل ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعى، للوقاية من معدلات انتشار المتحور ومعدلات الوفيات ومعدلات دخول المستشفيات.

الصحة فيروس كورونا أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة دول العالم الأكثر شيوعا

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وائل لطفي

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