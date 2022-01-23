أوكرانيا تريد تفكيك كل الجماعات الموالية لروسيا بعد الاتهامات البريطانية

أعلنت أوكرانيا، الأحد، أنها تريد تفكيك كل المجموعات الموالية لروسيا بعد الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا، على خلفية توتر على الحدود الأوكرانية.



واتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السبت، روسيا بالسعي إلى "تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها"، وهو ما نفته روسيا واصفة إياها "بالسخافات".

يأتي هذا التصريح فيما حشدت روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف لدى كييف والغربيين من غزو محتمل.



وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تعليقات خطية أرسلت إلى وكالة فرانس برس: “ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كلّ بنية أوليغارشية وسياسية يُمكن أن تعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا أو تتواطأ مع المحتلّين الروس”.

من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية بريطانيا إلى "وقف نشر هذه السخافات" و"ووقف استفزازاتها السخيفة الخطيرة جدا في الوضع الحالي".



وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن "النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعتبر مرشحا محتملا" لكنه ليس الوحيد، مضيفة "لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين".



وردا على هذه الاتهامات، قال موارييف "أناشد جميع المعنيين بمصير أوكرانيا: توقفوا عن تقسيمنا إلى فئات سواء موالين لروسيا أو للغرب توقفوا عن وضعنا بمواجهة بعضنا البعض وسنبني السلام في بلدنا بأنفسنا".



وكتب موراييف على "فيسبوك" أن "الشعب الأوكراني بحاجة إلى سيادة القانون وسياسات اقتصادية واجتماعية سلمية وحكيمة وبراغماتية، وقادة سياسيين جدد".



وقالت الخارجية البريطانية إن "بعضهم على اتصال مع عملاء الاستخبارات الروسية المنخرطين حاليا في التخطيط لهجوم على أوكرانيا".



واعتبرت الولايات المتحدة هذه الاتهامات "مقلقة جدا".



وصرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا. لدى الشعب الأوكراني الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا".