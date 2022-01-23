وزير الخارجية يفتتح مقر نادى الجالية المصرية فى عمان (صور)

افتتح وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، المقر الجديد لنادي الجالية المصرية في سلطنة عمان.

وحضر وزير الخارجية، قبيل مغادرته العاصمة العمانية "مسقط"، افتتاح المقر الجديد لنادي الجالية المصرية.

ومن المقرر أن يختتم وزير الخارجية، اليوم الأحد، زيارته إلى سلطنة عمان، والتي التقى خلالها عددا من كبار المسئولين بالسلطنة، أبرزهم سلطان عمان هيثم بن طارق.

وترأس شكري الجانب المصري خلال أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين مصر والسلطنة، والتي ناقشت عدة ملفات مهمة.

وعقدت اللجنة دورتها الخامسة عشرة في مدينة مسقط، برئاسة شكري، ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.

شكري يفتتح نادي الجالية المصرية

شكري يفتتح نادي الجالية المصرية