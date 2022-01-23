سياسي ألماني يعلن خطط فرض إلزام بالتطعيم ضد كورونا بدءًا من عمر 18 عامًا

قبل أيام من أولى المشاورات المنتظرة في البرلمان الألماني "بوندستاج" بشأن فرض إلزام عام بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بدءًا من عمر 18 عامًا، بدأت تتشكل ملامح ملموسة لخطط مؤيدي فرض الإلزام.



وكشف ديرك فيزه، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يعد حاليًا ركائز أساسية لخطط فرض إلزام التطعيم للأشخاص بدءًا من عمر 18 عامًا بالتعاون مع نواب آخرين بالائتلاف الحاكم، عن بعض من هذه الخطط، وذكر فيزه أنه يجب مثلًا أن يتم تحديد مدة لتطبيق هذا الإلزام تتراوح بين عام وعامين، وألا يسري الإلزام على أكثر من ثلاث جرعات من اللقاح، وأن يتم التنفيذ عن طريق فرض غرامات.



وكان فيزه أعلن مع ستة ساسة آخرين من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الشريكان بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا، عن طلب في خطاب أرسله إلى جميع نواب البرلمان الألماني يوم الجمعة الماضي- باستثناء نواب حزب البديل من أجل ألمانيا «إيه إف دي» اليميني المعارض، وجاء في الخطاب أن الأمر يتعلق "بالوصول إلى حل دائم ومتناسق وموجه نحو الهدف في الوقت ذاته" في مسألة أخذ التطعيم.



وتعد هذه هي أولى تفاصيل المقترحات التي من المقرر التشاور بشأنها يوم الأربعاء القادم في البرلمان الألماني.



وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثمانية ملايين و681447 بعد تسجيل 85440 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116718 بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.