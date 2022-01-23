محافظ بورسعيد يوجه أئمة المساجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، لقاءً موسعًا بأئمة مساجد بورسعيد، في إطار اللقاءات المستمرة بين المحافظ وأئمة بورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف أعمال النظافة باستمرار، مؤكدا تقديم كافة الدعم للمساجد ببورسعيد لتحقيق السلامة والأمان للمصلين داخل المساجد.

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء أئمة محافظة بورسعيد والتزامهم بتعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الوعي والالتزام بما يحقق الصحة والسلامة العامة لكافة المواطنين.

ووجّه المحافظ أئمة المساجد بالعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعي وتقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

ووجه المحافظ بتوعية الشباب بأهمية المشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تنظمها محافظة بورسعيد وتنطلق خلال شهر مارس المقبل.

من جانبهم، وجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر وتبادل الآراء في العديد من الموضوعات المجتمعية.