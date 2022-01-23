الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه أئمة المساجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، لقاءً موسعًا بأئمة مساجد بورسعيد، في إطار اللقاءات المستمرة بين المحافظ وأئمة بورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف أعمال النظافة باستمرار، مؤكدا تقديم كافة الدعم للمساجد ببورسعيد لتحقيق السلامة والأمان للمصلين داخل المساجد.

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء أئمة محافظة بورسعيد والتزامهم بتعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الوعي والالتزام بما يحقق الصحة والسلامة العامة لكافة المواطنين.

ووجّه المحافظ أئمة المساجد بالعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعي وتقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

ووجه المحافظ بتوعية الشباب بأهمية المشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تنظمها محافظة بورسعيد وتنطلق خلال شهر مارس المقبل.

من جانبهم، وجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر وتبادل الآراء في العديد من الموضوعات المجتمعية.

محافظة السلام الصحة المواطنين اجراءات تحقيق كريم محافظ التوعوي يحقق الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

حقيقة توافر وظائف لخريجى الهندسة بالهيئة العامة للبترول

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«المركزى»: الخميس إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الشرطة

«مصر كابيتال» و«فوري» تطلقان صندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه لخدمة المستثمرين الأفراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات