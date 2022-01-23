دنيا سمير غانم فى إطلالة كلاسيكية جديدة.. والجمهور: «ربنا يسعدك ويصبر قلبك»

خضعت الفنانة دنيا سمير غانم، لجلسة تصوير جديدة بعدما أثارت ضجة خلال ساعات بإطلالتها الهادئة وجلسة التصوير التي تميزت بالرقي والبساطة.

وأطلت "دنيا"، خلال الصورة الجديدة بزي كلاسيكي واستخدمت مكياجًا هادئًا كعادتها، و وظهرت بشعر مموج منسدل على كتفيها، وشاركت الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة والتي أشادت بإطلالتها، وتمنى الجمهور لها السعادة وأن يصبر قلبها على فراق والديها، خاصة أن ملامحها بدت حزينة رغم محاولتها لتخطي الأزمة.

وحرصت "دنيا"، على الظهور خلال الفترة الماضية بإطلالات مختلفة، فشاركت مجموعة من الصور ارتدت خلالها بدلة منقوشة لامعة باللونين الأبيض والفضي.

واختارت دنيا تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتفين، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا بالألوان الترابية، وأضفت للإطلالة جاذبية بتزيينها ببعض الإكسسوارات الفضية.

في سياق آخر، حرصت دنيا سمير غانم على الاحتفال بذكرى ميلاد والدتها الفنانة الراحلة دنيا سمير غانم خلال الأيام الماضية، والذي حل يوم 18 من شهر يناير الجاري، فشاركت مقطع فيديو لها جمع كل أعمالها الفنية لتوثق مسيرة الفنانة الراحلة بداية من عملها الفنى فى عام 1977.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "شكرًا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".

وذلك بعدما وجهت النجمة دنيا سمير غانم، رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده أيضًا في نفس الأسبوع، وكتبت على حسابها على "فيسبوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك"، وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".