الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيبال: «أوميكرون» مسئول عن 88% من الإصابات الجديدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان النيبالية الدكتور سمير كومار أديكاري، اليوم الأحد، أن متغير فيروس كورونا "أوميكرون"، يعتبر المسئول عن نسبة 88% من إصابات الفيروس التاجي في البلاد.

ونقلت صحيفة "كاتماندو بوست" المحلية عن المتحدث قوله إن "تسلسل الجينوم الكامل الذي أجراه المختبر الوطني للصحة العامة أظهر أنه من بين 32 عينة مسحة من الأشخاص المصابين، تم اختبار 28 عينة إيجابية لمتغير أوميكرون".

وأضاف: "تم اكتشاف أن متغير دلتا مسئول عن العدوى في 12% فقط من المصابين، وتُظهر الدراسة أن متغير أوميكرون قد أدى بوضوح إلى إزاحة متغير دلتا، الذي تسبب في إحداث الفوضى في الموجة الثانية من الوباء في البلاد".

وكانت وزارة الصحة قد أرجعت، في وقت سابق، أن متغير أوميكرون مسئول عن 25 بالمائة من الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 5598 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 910 آلاف و394 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و655.

كما قررت السلطات حظر تجمع أكثر من 25 شخصا، ومنع غير الملقحين من دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما، كما أن هناك خططا للمطالبة بالحصول على اللقاح من أجل استخدام الخدمات العامة ابتداء من 21 يناير الجاري.

ولم يتضح بعد كيف سوف يتم تطبيق الإجراءات الجديدة، بما أن 37% فقط من المواطنين حصلوا على جرعات اللقاح كاملة.

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