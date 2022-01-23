«الجندي» يهنئ السيسي والشعب بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير: «دعائم استقرار الوطن»

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السبعون لعيد الشرطة المصرية، والذكرى الحادية عشر لثورة 25 يناير.

وثمن الجندي، حرص الرئيس السيسي الدائم على حضوراحتفالية عيد الشرطة، وتكريم شهداء الوطن عرفانا وامتنانا لما قدموه وأسرهم من تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسيظل يذكر الشعب بطولاتهم أبد الدهر، وأكد على أن تكريم قيادات وزارة الداخلية أيضا هو تقدير وتأكيد لجهودهم في عملهم وليصبحوا قدوة لباقي أفراد جهاز الشرطة الذين لا يبخلوا بنقطة عرق من أجل صالح مصر والمصريين.

وأكد الجندي، في بيان له، أن رجال الشرطة يقدمون يوميا ملحمة وطنية في الدفاع عن أرض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامه المصريين جميعا، متحملين أية مخاطر قد يواجهونها من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته ضد أي تجاوزات، فهم العيون الساهرة في سبيل الوطن ووجب علينا جميعا تقديم التحية والتهنئة بعيدهم معربين عن فخرنا واعتزازنا بهؤلاء الرجال الشجعان الذين يقدمون التضحيات من أجلنا جميعا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 25 يناير ستظل تبعث في نفس كل مصري معاني العزة والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وقفوا وقفة رجل واحد في حماية الثورة والثوار، وحماية مقدرات الدولة وعدم السماح لأي فرد بالعبث بالأماكن العامة ومرافق الدولة التي هي ملك للجميع، فضلا عن التصدي لأعمال الشغب والعنف التي وقعت حينها.

وأوضح الجندي، أن رجال الشرطة سجلوا بطولات فدائية في العديد من المواقف والأحداث التي مرت بها الدولة المصرية، ودائما ما كانت بسالتهم رمزا للشجاعة والإقدام وحب الوطن وحماية الأمن القومي المصري، وسيبقى الشعب المصري وراء قياداته السياسية وقواته المسلحة ورجال الشرطة البواسل، الذين يقفون سدا منيعا ضد المتآمرين والحاقدين والكارهين لاستقرار الوطن وتقدمه.