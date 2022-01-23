الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى حادث سير بطريق الفيوم بنى سويف

تباشر النيابة العامة في بني سويف التحقيق في واقعة إصابة ٥ في حادث سير بطريق الفيوم، واستعملت النيابة العامة عن حالة المصابين في الحادث.

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب توك توك بمدخل مدينة ناصر الغربى قرب قرية السبخاية بطريق بنى سويف الفيوم.


تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب توك توك.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمود عبد الله حسن، 21 سنة، مقيم ناصر مصاب جروح وكدمات، عبود شحاتة صابر، 6 سنوات، مقيم ناصر، طفل، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وسنيه محمد فرج، 60 سنة، مقيم ناصر، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وحليمة فوزى عبود، 25 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وهانى سيد مصطفى، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

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وائل لطفي

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