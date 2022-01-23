رصف الطريق الزراعى الغربى من ديروط إلى ملوى بالمنيا

تابع، اليوم، عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا يرافقه مهندسو الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، بدء العمل برصف الطريق الزراعي الغربي من ديروط إلي ملوي القطاع الأول من كمين الرحمانية حتي الكوبري القبلي بمدينة دير مواس بطول 4 كيلومترات.

رئيس ديرمواس يتابع رصف الطريق الزراعي الغربي

وأوضح رئيس مركز ومدينة دير مواس أن أعمال الرصف بالطريق تستهدف تحسين ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية، والتي تعد من أهم محاور الحياة الكريمة التي تهدف إلي تغيير وجه الحياة في الريف المصري وتحسين حياة ومعيشة أهالي الريف من خلال تقديم كافة الخدمات الهامة لهم.

رئيس ديرمواس يتابع رصف الطريق الزراعي الغربي

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه المتابعات والجولات تأتي في إطار تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد بأهمية متابعة المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدائرة مركز دير مواس، مشيرًا إلي استمرار الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والجودة، والتي تعكف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس والأجهزة المعاونة لها على تنفيذها على أكمل وجه، مشيرًا إلى إعطاء توجيهات لرؤساء القرى بتقديم كافة الدعم للتسهيل على الجهات المنفذة للمشروعات وحل أي مشكلات تعوق العمل.

رئيس ديرمواس يتابع رصف الطريق الزراعي الغربي

يذكر أنه كانت قد بدأت اليوم بمركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا أعمال الحفر لإنشاء المركز الطبي وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل بقرية تل بني عمران، والذي يُقام ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح أحمد ثابت، رئيس الوحدة المحلية بقرية تل بني عمران، أن المركز الطبي يُقام بالمنطقة الواقعة ما بين قرية العمارية الشرقية وقرية الحاج قنديل، وذلك لخدمة أهالي قرى شرق النيل بمركز دير مواس، وقريتي جزيرة التل والعمارية الغربية.

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