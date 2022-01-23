طرح بوسترات جديدة منفردة لأبطال مسلسل «نقل عام»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل “نقل عام” بوسترات دعائية جديدة منفردة لكل أبطال العمل المقرر انطلاق أولى حلقاته يوم 29 يناير الجاري.

مسلسل نقل عام يُكتب من خلال ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة يوم 29 يناير الجارى، على قناة ON، وطرحت الجهة المنتجة البرومو الأول وظهر فيه محمود حميدة والذي يعمل سائقًا لأتوبيس نقل عام وله أصول صعيدية، كما تجسد سميحة أيوب دور والدته، كما أنه يحظى بعدد كبير من الأبناء.

وتواصل أسرة العمل خلال الفترة الحالية التصوير بشكل مكثف للانتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة، حتى يتفرغ الأبطال لارتباطاتهم بمسلسلات رمضان المقبل.

وتدور أحداث مسلسل "نقل عام" حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهنًا مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.