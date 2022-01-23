الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 متهمين فى التنقيب عن الآثار بالوادى الجديد

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت مباحث الوادي الجديد مساء اليوم الأحد، من القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء محمود فاروق، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بالقبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالوادي الجديد.

وتبين ورود معلومات وبلاغات لوحدة مباحث الفرافرة وإدارة البحث الجنائي بالمديرية بالقيام بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمدينة الفرافرة.

وتشكلت قوة أمنية من وحدة مباحث الفرافرة تمكنت من ضبط كل من " خ" 46 عامًا، " ك" 35 عامًا، " م"، 36 عامًا، وبحوزتهم أدوات حفر وأجولة جلدية لتعبئة ناتج الحفر، داخل منزل خلال تنقيبهم عن الآثار داخل المنزل بمدينة الفرافرة، وتمكنوا من حفر حفرة بعمق 2 متر وقطر 1.5 متر بهدف التنقيب والبحث عن الآثار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، بطريق "الخارجة – باريس"، في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة – باريس" أسفر عن إصابة كل من محمد إسماعيل أبو رحاب، 40 عامًا، محمد ربيع على 38 عامًا، وانقلاب سيارة ملاكي ثانية بطريق "الخارجة – باريس"، أسفر عن إصابة عوض رمضان محمد،  55 عامًا، وكلهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة. 

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أُصيب شخص، في حادث انقلاب شاحنة مواد بترولية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، بعد أن تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب  لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وتبين انقلاب شاحنة مواد بترولية بمنطقة الكيلو 60 طريق "الخارجة- أسيوط" أسفل منطقة النقب الجبلية بالطريق، أسفر عن إصابة محمد عبد العزيز محمد، 58 عامًا، سائق الشاحنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع.
 

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مباحث الوادي الجديد القبض مباحث الفرافرة أسفل منزل أدوات حفر

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