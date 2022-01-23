الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تعتمد القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الهندسة

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظيفة عميد كلية الهندسة للأساتذة العاملين بالكلية.

وضمت القائمة النهائية الدكتور أحمد محمد نصر أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات وقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وقائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور محمد محجوب بسيونى بسيونى أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية، الدكتور مروان مغاورى محمد شاهين أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، الدكتور مصطفى عبداللطيف محمد الصواف أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات وقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى أحمد درويش دسوقى أستاذ ورئيس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية، الدكتور وسيم رجب عزام أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، الدكتور ولاء أحمد السيد محمد نور أستاذ وقائم بتسيير أعمال قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه وفقًا للجدول الزمنى سيتم إجراء المقابلات الشخصية السبت 29 يناير 2022.

يذكر أن جامعة طنطا سبق وأعلنت شروط التقدم لشغل المنصب، والتي تضمنت التالي:

- أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالجامعة وعلى رأس العمل لمدة عام على الأقل فى تاريخ التقدم للترشح للعمادة. 

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره. 

-  وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

-  ألا يكون متوليًا أى منصب حزبى وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

- شهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة.

جامعة طنطا تعتمد القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية

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