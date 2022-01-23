كيم كارداشيان تعاني: دواء جديد لعلاج التهاب المفاصل

يعاني الكثير من المرضى من ألم والتهاب المفاصل الناجم عن مرض الصدفية، وإليهم جميعًا الآن أصبح هناك إمكانية الاستفادة من دواء يقلل الأعراض بشكل كبير في أكثر من نصف الحالات، الدواء هو upadacitinib الذي يعالج الحالة الصعبة عن طريق وقف هجوم الجهاز المناعي على الأنسجة السليمة في المفاصل، ذلك بحسب ما ذكر موقع dailymail.

أزمة كيم كارداشيان مع هذا المرض:

في سبتمبر 2019، نشرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، صورة لها وهي مصابة بعدد من الجروح في وجهها، بدأ الأمر وكأنه طفح جلدي على بطنها وساقيها، وأدى إلى زيادة شديدة في حجمها، ما يعني أنها غير قادرة حتى على التقاط فرشاة أسنان.

يصاب أصحاب المرض أولاً بالصدفية، التي تسبب ظهور بقع حمراء ، قشرية وحكة من الجلد في جميع أنحاء الجسم، وبعد ذلك عادةً بعد عدة سنوات تؤثر على الصحة العامة في شكل مشاكل المفاصل على الركبتين واليدين والقدمين وأسفل الظهر والتي تزداد سوءًا بشكل تدريجي.

إجازة الدواء:

تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل NHS لعلاج 400000 بريطاني يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وقد تمكن مرضى التهاب المفاصل الصدفي في اسكتلندا من الوصول إلى upadacitinib منذ مراجعته اتحاد الأدوية الاسكتلندي في أبريل من العام الماضي.

رأي حول العلاج الجديد:

أشادت البروفيسور لورا كوتس، أخصائية أمراض الروماتيزم بجامعة أكسفورد، بهذه الخطوة قائلة سيكون لهذا تأثير كبير على هذه المجموعة من المرضى، فإن العيش مع حالتين مزمنتين في وقت واحد أمر صعب للغاية، لذا فإن تناول دواء آخر يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض وهو أمر مرحب به حقًا، ويساهم في حل مشاكل عدد كبير من المرضى الذين يعانون من هذا المرض، في مختلف دول العالم.