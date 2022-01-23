إصابة جميع أعضاء فرقة أوركسترا فيينا العالمية بفيروس كورونا

ألغت فرقة أوركسترا فيينا العالمية الشهيرة، اليوم الأحد، جميع حفلاتها الموسيقية في باريس وهامبورج وكولونيا، والتي كانت مقررة هذا الأسبوع، بسبب تفشي الإصابة بمتغير "أوميكرون" لفيروس كورونا بين جميع أعضاء الفرقة.

وقال رئيس الفرقة دانيال فروشاور - في تصريحات اليوم - "إن فرقة أوركسترا فيينا فوجئت بتفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا بين جميع الأعضاء، مما اضطر إلى إلغاء العديد من الحفلات الموسيقية".

وأوضح أنه تم أيضا إلغاء العروض في إطار أسبوع موتسارت في مدينة سالزبورج، والتي كان مقررًا لها في الفترة من 29 يناير الجاري و2 فبراير المقبل.. لافتا إلى أنه يتطلع إلى استئناف عمل الفرقة والوفاء بالتزاماتها في عروض في عدة دول أوروبية، وفي الولايات المتحدة اعتبارا من 18 فبراير المقبل.

وكان حذر المستشار النمساوي، كارل نيهمر، السبت، من التقليل من شأن متغير أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ضرورة إدراك الأبعاد الخطيرة لانتشار العدوى.

وقال نيهمر- في تصريح - إن "الجميع يجب أن يستجيب لأخذ اللقاح ومساندة القانون الجديد بشأن فرض التطعيم الإجباري اعتبارا من أول فبراير المقبل".

وأضاف أن "الاستهانة بانتشار العدوى قد يضغط بقوة على البنية التحتية الحيوية، وقد يتسبب في أزمات خطيرة وهائلة في قطاع الصحة وفي الإمدادات الغذائية بشكل خاص".

وشدد المستشار النمساوي على أن "الوباء لن ينتهي قريبا"، لافتا إلى "الحاجة إلى الحفاظ على كفاءة المستشفيات وتفادي الاختناقات أو الفرز بين المرضى".

يشار إلى أن المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) اعتمد قانون فرض لقاح كورونا إجباريا، فيما ارتفع متوسط الإصابات اليومية إلى نحو 30 ألف إصابة، بينما تتمسك الحكومة بمستوى مرتفع من مساعدات كورونا الاقتصادية للشركات والأفراد، والتي تبلغ حاليا 42 مليار يورو.